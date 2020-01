Budowa Trasy Kaszubskiej. Wojewoda wydał zezwolenie realizację inwestycji drogowej dla fragmentu między Bożympolem Wielkim a Luzinem

- Koszt prac budowlano-montażowych na tym odcinku wyniesie ok. 338 mln zł. Otrzymana decyzja obejmuje środkową część odcinka Bożepole Wielkie-Luzino i umożliwia rozpoczęcie prac budowlanych. W najbliższym czasie spodziewamy się wydania przez Wojewodę Pomorskiego kolejnej, ostatniej na pozostałe fragmenty odcinka. Tym samym mielibyśmy komplet pięciu decyzji ZRID dla trasy S6 od Bożegopola Wielkiego do Gdyni o długości ok. 42 km - informuje Piotr Michalski, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku.

W sumie budowa Trasy Kaszubskiej pochłonie blisko 1,5 miliarda złotych. Wciąż nie ma decyzji co do wydłużenia jej o liczący ponad 20 km odcinek do Lęborka. Ma być on realizowany w formie partnerstwa publiczno-prywatnego, nie wiadomo jednak kiedy.



(fot. GDDKiA)

Intensywne prace dotyczące tej drogi ekspresowej trwają już na odcinkach od Luzina przez Szemud do Gdyni. Są to prace rozbiórkowe, przeszukania terenu przez saperów i prace archeologiczne. Prowadzona jest wycinka drzew. Na szeroką skalę kontynuowane są prace ziemne przy odhumusowaniu gruntu oraz przy nasypach. Na przyszłym węźle Chwaszczyno jest budowana wytwórnia mas bitumicznych. Ponadto usuwane są kolizje z infrastrukturą techniczną.