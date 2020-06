Budowy i remonty statków idą szybciej bez 2-tygodniowej kwarantanny

Rząd zwolnił z obowiązków 2-tygodniowej kwarantanny osoby wykonujące pracę lub świadczące usługi na statkach lub morskich platformach wydobywczych i wiertniczych, w oparciu o inny stosunek niż marynarska umowa o pracę.

O zniesienie kwarantanny postulowało Forum Okrętowe. Organizacja argumentowała, że nie skoro sytuacja pandemiczna np. w Oslo, Kopenhadze, Szczecinie czy w Gdańsku jest podobna, to nie ma sensu utrzymywania 2-tygodniowej obowiązkowej kwarantanny dla podróżujących z Oslo do Gdańska, skoro nie ma takiego wymagania przy podróżowaniu ze Szczecina do Gdańska.

Rząd przychylił się do argumentów znosząc kwarantannę, co spółki przemysłu okrętowego, których codzienna działalność jest mocno uzależniona od swobody międzynarodowego przemieszczania się ich pracowników odczuły korzystnie.