Budżet Gdańska mniejszy o ponad 80 mln zł z podatku przez pandemię koronawirusa

Władze Gdańska podały wstępne szacunki strat dla budżetu miasta z powodu kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią koronawirusa. Wskutek szalejącego na świecie wirusa wiele firm musiało zostać zamkniętych, wiele osób straciło pracę lub nie mogło pracować przez kilka tygodni i nie miało dochodów. Oznacza to, że dochody miast z podatków są mniejsze.

W kwietniu 2019 dochody miasta z tytułu podatku PIT wyniosły 96,5 mln zł, a w tym roku 57 mln zł, co oznacza spadek o 50 proc. Z tytułu podatku CIT dochody w kwietniu ubiegłego roku wynosiły 47 mln zł, a w tym roku to zaledwie 5 mln zł. To spadek o 90 proc. W powodu mniejszego korzystania z komunikacji miejskiej zyski z biletów zmniejszyły się o 12 mln zł. Wpływy z czynszów zmniejszyły się o 1,3 mln zł. Jedną z przyczyn jest pomoc dla przedsiębiorców, którzy w ramach Gdańskiego Pakietu Wsparcia Przedsiębiorców mają obniżone stawki czynszowe do złotówki.

Żadne inwestycje nie będą anulowane. Odłożono jednak 70 mln zł na realizację części z nich w późniejszym terminie.

- Epidemia ma skalę globalną, więc i Polskę dotkną skutki ekonomiczne. Polskie PKB szacowane przez Komisję Europejską spadnie o 4,3punkty procentowe., natomiast według prognozy Głównego Urzędu Statystycznego o 3,4p.p. Bezrobocie może wzrosnąć o nieomal 6p.p. - mówiła we wtorek na konferencji prasowej Izabela Kuś, skarbnik miasta Gdańska. - Jeżeli chodzi o wpływy z tytułu PIT i CIT, czyli podatków zbieranych przez urzędy centralne to spadły one łącznie o ok. 81,5 mln zł w stosunku do kwietnia zeszłego roku. Wpływy z PIT są niższe o ok. 40 mln mniejsze, co oznacza spadek na poziomie 50 proc., natomiast wpływy z CIT w kwietniu tego roku są niższe o prawie 42 mln zł, co przekłada się na 90% spadek. Zdecydowanie niższe są też wpływy z innych źródeł. – Za marzec i za kwiecień mieliśmy 12 mln mniej wpływów ze sprzedaży biletów na tramwaje i autobusy. W związku z obniżką czynszów za lokale użytkowe, w marcu i w kwietniu uzyskaliśmy o 1,3 mln mniej niż planowaliśmy - wyliczała skarbnik.

80 mln to czterokrotność jednorocznego budżetu obywatelskiego albo koszt wybudowania 5 nowych basenów - W stosunku do ubiegłego roku, w samym kwietniu spadek wpływów zarówno z podatków od osób fizycznych, jak i od osób prawnych wyniósł ponad 80 mln. Często jak operujemy na tak dużych liczbach, nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić na jakie działania te kwoty się przekładają. Za 80 mln moglibyśmy zbudować 15 przedszkoli modułowych lub kupić 10 nowoczesnych tramwajów. 80 mln to czterokrotność jednorocznego budżetu obywatelskiego albo koszt wybudowania 5 nowych basenów - tłumaczyła prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Skarbnik miasta Izabela Kuś poinformowała, że jej zdaniem zadłużenie miasta jest niskie w stosunku do dochodów miasta. Na koniec ubiegłego roku wynosiło 25 proc. - Na koniec zeszłego roku zadłużenie wynosiło ok 25 proc. w stosunku do dochodów miasta. Jest to bardzo niskie zadłużenie. Obserwujemy budżet, obserwujemy wpływy i w związku z tym staramy się zamrozić część wydatków. Miasto nie planuje jednak rezygnować z inwestycji. Obliczyliśmy, że ok. 70 mln przeznaczonych na inwestycję możemy przesunąć na przyszły rok, ograniczając skalę tych przedsięwzięć oraz przesuwając rozpoczęcie ich realizacji o kilka miesięcy - tłumaczyła Izabela Kuś.

Wydatki bieżące są monitorowane. Do 30 września, czyli do momentu, w którym będzie można realnie ocenić skalę zmniejszenia wpływów budżetowych, zostało wstrzymanych lub zamrożonych szereg działań z puli wydatków bieżących. Podjęto decyzję o ograniczeniu działań promocyjnych i imprez plenerowych. Ograniczenia objęły też fundusz wynagrodzeń, wstrzymano lub ograniczono również szkolenia pracowników. Oszczędności dotyczą też utrzymania dróg oraz zakupów materiałów biurowych we wszystkich jednostkach. Wstrzymany został konkurs Fasady od Nowa, zrezygnowano też z akcji Rowerowy Maj.

W marcu Rada Miasta Gdańska uchwaliła zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w budżecie, dzięki czemu można było przygotować się finansowo do wprowadzenia w życie wspólnego biletu komunikacyjnego na autobusy, tramwaje i kolej w granicach Gdańska oraz przygotowanie rezerwy w wysokości 12 mln zł na walkę z koronawirusem.

