Budżet Gdańska na 2020 r. Większe dochody, wydatki, ale i deficyt

Do tych tez odniósł się, obecny na konferencji prasowej w Radzie Miasta, radny PiS Andrzej Skiba:

- Uważam ten zarzut za bezpodstawny. To dobrze jeśli młodzi Polacy będą płacili niższe podatki. Można by zapytać czy władze Gdańska przyklasnęłyby ewentualnej podwyżce podatku PIT, która zgodnie z tą logiką, dałaby większe wpływy do budżetu. Gdańsk oraz inne miasta korzystają z dobrej koniunktury gospodarczej, które za rządów PiS, skutkują znaczącym wzrostem wpływów z podatku PIT. Do tego dochodzą wpływy z podatku CIT. Warto zapytać ile jeszcze jest poukrywanych w szczegółach wydatków, które można by spokojnie zmniejszyć. Jako członek komisji rewizyjnej mam poważne zastrzeżenia do kwot, jakie idą na remonty mieszkań komunalnych. Stawiam pytanie, czy te wydatki są planowane zgodnie z zasadami. Bezsprzecznie remonty są potrzebne, ale po kontrolach mam powody twierdzić, że te wydatki nie są dokonywane w sposób prawidłowy - komentował radny opozycji.