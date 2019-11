Budżet Gdańska na 2020 rok uszczuplony o 100 mln zł w wyniku zmian podatkowych. Aleksandra Dulkiewicz: To duże wyzwanie

Spośród zmian podatkowych, które zaszły w ostatnich miesiącach, najbardziej dotkliwe dla samorządów są te dotyczące podatku dochodowego. Od 1 października część podatników płaci podatek PIT w wysokości nie 17, a nie 18 proc. Oprócz tego osoby, które nie ukończyły 26 roku życia, są z podatku zwolnione.

Latem Związek Miast Polskich przygotował zestawienie, z którego wynikało, że na Pomorzu największe straty dotknie budżet Gdańska. Prognozowano wówczas, że będzie on uszczuplony o 116,6 mln zł.

Choć projekt budżetu na 2020 rok będzie znany dopiero w tym tygodniu, to już teraz wiadomo, że strata wyniesie jednak 100 mln zł. Taką informację podała w minioną środę skarbnik miasta Teresa Blacharska, podczas konferencji prasowej podsumowującej pierwszy rok trwającej kadencji samorządu.

- To wpłynie na naszą nadwyżkę operacyjno-bieżącą. Nasze potrzeby wydatkowe bieżące, ze względu na zmiany w oświacie i podwyżki wynagrodzenia dla nauczycieli oraz zapewnienie sprawnej komunikacji w mieście, to wydatki bieżące, które rosną znacznie wyżej niż dochody. Wzrost przedstawiony przez ministra finansów wynosi 9 mln zł. Wydatki na bieżące potrzeby wzrosną o ponad 170 milionów złotych. Średnia wzrostu PIT-u w ostatnich 5. latach to 9,6 proc. To przekłada się u nas na kwotę 100 mln zł. O tym mówią cyfry. W ostatnich latach między rokiem 2017-2018 to wzrost wpływów z PIT-u był powyżej 13 proc. i oscylował w granicach 14 proc. - mówiła skarbnik Teresa Blacharska.