Budżet Obywatelski na Pomorzu. W Gdańsku dotąd zagłosowało tylko 8 proc. Ostatnie godziny, by poprzeć gdańskie i sopockie projekty

Do niedzieli wieczór z tego przywileju skorzystało prawie 37 tys. mieszkańców Gdańska. Czyli tylko 8 proc. uprawnionych do głosowania.

Z myślą o osobach, które nie mają dostępu do internetu, bądź nie potrafią z niego korzystać, na terenie Gdańska zorganizowano miejsca, w których mieszkańcy mogą zagłosować z pomocą konsultanta. By aktywować cały proces również wymagany jest: numer PESEL (plus Karta Mieszkańca w przypadku braku zameldowania lub wpisu do rejestru wyborców), imię, nazwisko oraz wskazanie dzielnicy zamieszkania. W tym przypadku nie ma konieczności aktywowania konta za pośrednictwem maila lub sms.