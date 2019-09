Burza na Pomorzu 20.06.2019. Ponad sto interwencji strażaków

Burza na Pomorzu 20.06.2019. Czy są ostrzeżenia IMGW i RCB? Synoptycy prognozują w Boże Ciało burze, silny wiatr i grad. Zobaczcie prognozę pogody na 20 czerwca 2019 i radar burzowy!

Burza w Boże Ciało 20.06.2019 na Pomorzu Aktualizacja godz. 17 Pomorskie służby interweniowały w związku z burzą 110 razy - najwięcej w Malborku. Ogromna ulewa z gradem, która przeszła nad Malborkiem przed godziną 16, spowodowała podtopienia w wielu miejscach miasta. Strażacy otrzymali 70 zgłoszeń - głównie do zalanych piwnic. Burza zebrała również żniwo w Gdyni. Ulica Janka Wiśniewskiego na odcinku 100 m została zarwana. Do podtopienia doszło w okolicach terminala. Ulica jest zamknięta w obu kierunkach. Na miejscu szkody ocenia główny inżynier miasta.

Aktualizacja godz. 16.15. Pomorskie służby ratownicze od godziny 14.45 zanotowały kilkadziesiąt sygnałów dotyczących burz, które wymusiły interwencję strażaków. Najwięcej zgłoszeń pochodziło z powiatu starogardzkiego, chociaż około godz. 16 znacząco wzrosła liczba telefonów z okolic Malborka. Szczęśliwie - według informacji na ten moment - w zdarzeniach nikt nie ucierpiał, a interwencje dotyczyły z reguły zalanych piwnic i zerwanych przez wiatr gałęzi lub przewróconych drzew.

Aktualizacja godz. 15

UWAGA! IMGW wydało nowe ostrzeżenie dla większości Pomorza - drugiego, wyższego stopnia! Synoptycy zapowiadają gwałtowne burze z gradem, które mogą potrwać do godz. 21 Jedynie powiaty słupski, bytowski i człuchowski nadal mają ostrzeżenie I stopnia. Aktualizacja godz. 11

IMGW przed godz. 11 wydało ostrzeżenie I stopnia dla województwa pomorskiego. IMGW wydał ostrzeżenie 1. stopnia dla woj. pomorskiego o burzach z gradem możliwych do wystąpienia od godz. 12.00 do godz. 24.00 w dniu 20.06.2019 r. Prognozuje się wystąpienie burz z opadami miejscami od 20 do 30 mm, lokalnie możliwe do 40 mm z porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów: 80 proc. Pomorski Alarm Pogodowy także przestrzega przed burzami:

Nie ma natomiast powiadomień Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla Pomorza. Komunikat z raportu dobowego RCB:

20 czerwca (stan na godz. 8.00): 20 czerwca możliwe burze (1. stopnia) na terenie całego kraju, za wyjątkiem woj. łódzkiego.

Zjawisko może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, powodować uszkodzenia linii napowietrznych oraz utrudnienia komunikacyjne.

Burze w całej Polsce 20 czerwca 2019: Czwartkowy poranek w całym kraju zapowiada się słonecznie. W ciągu dnia rozwiną się chmury kłębiaste, a po południu może przelotnie popadać deszcz. Spodziewane są także burze. Miejscami, szczególnie na Pomorzu, Kujawach, w centrum i na Śląsku, możliwy jest grad, a nawet trąby powietrzne. Termometry pokażą od 27 st. C na Suwalszczyźnie do 32 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, zmienny wiatr. W burzach porywy mogą osiągać do 80 km/h. W piątek w całym kraju przelotnie popada deszcz, możliwe są też burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 30 st. C na Podkarpaciu.

Prognoza pogody dla Pomorza na 20.06.2019 W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 30 mm. Temperatura maksymalna od 28°C do 30°C, tylko w rejonie Zatoki Gdańskiej około 25°C. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych, skręcający na kierunki zachodnie. W czasie burz porywy wiatru do 85 km/h.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Początkowo przelotne opady deszczu i burze. Temperatura minimalna od 15°C do 17°C. Wiatr słaby, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h. Na Wasze zdjęcia i filmy czekamy pod adresem internet@dziennikbaltycki.pl Prognoza pogody dla Pomorza na 21.06.2019 W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu i lokalnie burze. Temperatura maksymalna od 22°C do 24°C. Wiatr słaby i umiarkowany, w strefie brzegowej okresami porywisty, północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 12°C do 14°C. Wiatr słaby, północno-zachodni. Gdzie jest teraz burza? Czy wystąpią nagłe opady? Sprawdź RADAR BURZOWY - MAPA ONLINE Śledź, jak przemieszcza się burza nad województwem pomorskim! Burza i grad w Boże Ciało 2019? Polscy Łowcy Burz prognozują wystąpienie dość silnych burz. Przewidują bardzo obfite opady deszczu powodujące podtopienia, silne porywy wiatru i grad.