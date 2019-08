Burze z gradem na Pomorzu. Ostrzeżenie pogodowe I stopnia dla województwa pomorskiego na piątek 16.08.2019

Burze z gradem na Pomorzu 16.08.2019. Ostrzeżenie IMGW

W dniach 16-17 sierpnia synoptycy przewiduą wystąpienie burz i porywów wiatru do 60 km/h na Pomorzu. Ponadto, mogą wystąpić opady deszczu do 25 mm lub grad. Meteorolodzy przewidują zagrożenie I stopnia. Orientacyjna prognoza zagrożeń opublikowana 15 sierpnia obejmuje warunki meteorologiczne mające wystąpić między piątkiem 16 sierpnia (od godz. 7:30) a sobotą 17 sierpnia (do 7:30).

Informacja dotycząca możliwych zagrożeń dotyczy województwa pomorskiego. Warto wspomnieć, że z podobnymi warunkami pogodowymi mogą spotkać się mieszkańcy województw: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, łódzkiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego.

We wszystkich wyżej wymienionych województwach przewidywane są burze.

