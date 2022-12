Być jak Szymon Marciniak. Kurs na sędziego piłkarskiego w 2023 roku organizują doświadczeni arbitrzy z Pomorskiego ZPN-u Rafał Rusiecki

Kurs sędziowski to początek pracy arbitra, a im szybciej się rozpocznie, tym dalej można w tym fachu zajść Mariusz Kapała

Kolegium Sędziów Pomorskiego Związku Piłki Nożnej w weekendy od 14 stycznia do 26 lutego 2023 roku prowadzić będzie zajęcia kursu sędziowskiego. Chętni mogą się zgłaszać do 31 grudnia 2022 roku. Zajęcia teoretyczne odbywać się będą on-line, a praktyczne w Trójmieście. Koszt kursu to 200 złotych.