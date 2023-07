Był tak pijany, że nie wiedział, jak się nazywa. Wiedział za to, że płynie do Kopenhagi i... prawie dopłynął do Rosji

Pijany sternik prawie wpłynął na wody Federacji Rosyjskiej

Nie wiedział, jak się nazywa. Wiedział za to, że chce dopłynąć do Kopenhagi

Mało tego, mężczyzna wypłynął z portu w Gdyni i twierdził, że zmierza do Kopenhagi. Policjanci asekurowali 72-latka przez 3 godziny do Portu Nowy Świat. Sprawca został zatrzymany i przewieziony do policyjnej celi. Po wytrzeźwieniu usłyszy zatrzuty, a grozi mu teraz do 2 lat pozbawienia wolności.