Była posłanka Beata Maciejewska oczyszczona przez prokuraturę. To nie kończy sprawy potajemnych nagrań

- Świadkowie byli zszokowani tym, iż Mariusz Klepczyński nagrywał swoją szefową. Nagrania miały mieć miejsce w czasie, gdy sytuacja była bardzo napięta i w zespole mogło dochodzić do większych niż zwykle konfliktów. Świadkowie wyrażali również zdziwienie okolicznością, iż do upublicznienia wykonywanych przez Mariusza Klepczyńskiego nagrań doszło dopiero w 2023 roku, przed kampanią związaną z wyborami do Sejmu i Senatu, co miało bezpośredni wpływ na losy dalszej kariery politycznej posłanki Beaty Maciejewskiej - czytamy w uzasadnieniu prokuratury.