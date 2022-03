Byli trenerzy Lechii Gdańsk mają problemy w tabeli i walczą o utrzymanie w PKO Ekstraklasie. Który z nich może spać z ligi?

W grze o europejskie puchary są piłkarze Lechii Gdańsk. Za to mocno uwikłani w walce o utrzymanie są byli trenerzy biało-zielonych. Z ekstraklasą pożegnają się trzy zespoły, a aktualnie dwa ostatnie miejsce zajmują zespoły Bruk-Betu Termaliki Nieciecza oraz Górnika Łęczna. Pod kreską jest obecnie także Wisła Kraków, która traci cztery punkty do Zagłębia Lubin oraz sześć do Jagiellonii Białystok, Śląska Wrocław i Warty Poznań. To oznacza, że w walkę o zachowanie ligowego bytu zamieszanych jest trzech byłych trenerów Lechii – Jerzy Brzęczek (Wisła Kraków), Piotr Stokowiec (Zagłębie Lubin) i Piotr Nowak (Jagiellonia Białystok). Niewiele brakowało, żeby grupa byłych trenerów biało-zielonych walczących o utrzymanie była jeszcze większa. Zimą pracę w Bruk-Becie miał bowiem podjąć Michał Probierz. Miał już podpisany kontrakt z klubem z Niecieczy, ale Probierz dwa dni później rozwiązał tę umowę i ostatecznie nawet nie zdążył rozpocząć pracy z piłkarzami.