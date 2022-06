Były trener Lechii Adam Owen przekonał kolejnego pracodawcę - trafił do Hibernian FC. W Gdańsku nikt za nim nie tęskni

Gdy Adam Owen przychodził do Lechii, był postrzegany jako wysokiej klasy fachowiec. Odpowiadał za przygotowanie fizyczne reprezentacji Walii podczas Euro 2016, na którym Walijczycy doszli aż do półfinału, w którym przegrali z późniejszym mistrzem - Portugalią. Wcześniej był asystentem m.in. w Celtiku czy Rangersach. Jego CV było naprawdę imponujące. Sposób pracy również, bo od początków w Lechii bardzo ciepło wypowiadali się o nim piłkarze. Można nawet powiedzieć, że go uwielbiali. Odpowiadał im styl prowadzenia zajęć.

Pierwszym trenerem Lechii był wówczas Piotr Nowak. I w zasadzie od razu usunął się w cień. To Owen prowadził większość treningów, a pozycja Nowaka z tygodnia na tydzień słabła. Było to wręcz zastanawiające.

I wreszcie, miesiąc po rozpoczęciu sezonu 2017/18 została zwołana specjalna konferencja prasowa, na której poinformowano, że Owen obejmie funkcję pierwszego trenera Lechii, a Nowak będzie dyrektorem sportowym. Co oczywiście było fikcją i po niedługim czasie Nowak rozwiązał umowę z - jak to określił - powodów osobistych.

Teoria? Tak. Praktyka? Nie do końca

Owen bardzo ładnie opowiadał o futbolu. Można było odnieść wrażenie, że rzeczywiście zna się na swoim fachu. Ale wyniki absolutnie o tym nie świadczyły.