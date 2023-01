Były trener Lechii Gdańsk ma pracować z reprezentacją Polski. Tomasz Kaczmarek u boku Portugalczyka Fernando Santosa

Doświadczony Portugalczyk Fernando Santos we wtorek, 24 stycznia 2023 roku zostanie oficjalnie przedstawiony na PGE Narodowym jako nowy selekcjoner piłkarskiej drużyny narodowej. Cezary Kulesza , prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej do końca milczał na ten temat. W poniedziałek, 23 stycznia jasne się jednak stało, kogo wybrał na zastępcę Czesława Michniewicza , bo byłego trenera Cristiano Ronaldo i spółki zauważono na lotnisku w Warszawie.

Normą jest, że przy zatrudnianiu obcokrajowców na stanowisko pierwszego trenera reprezentacji Polski dobierani są młodzi asystenci, którzy mają się od niego uczyć warsztatu. Nie inaczej będzie w tym przypadku. Dziennikarz sportowy Tomasz Włodarczyk jako pierwszy podał, że asystentami Santosa będą Łukasz Piszczek oraz Tomasz Kaczmarek.

Młodzi asystenci portugalskiego selekcjonera Polski

39-letni Kaczmarek to trener, który od 1 września 2021 do 1 września 2022 roku pracował w Lechii Gdańsk. W sezonie 2021/2022 doprowadził biało-zielonych do czwartego miejsca w PKO Ekstraklasie. Kolejne rozgrywki okazały się jednak trudniejsze, za co zapłacił posadą. Pochodzący z Wrocławia trener przez wiele lat pracował w klubach niemieckich. U boku Amerykanina Boba Bradleya pracował jako asystent w reprezentacji Egiptu (2012–2013).