Były trener PSG może trafić do Lechii Gdańsk? Słynny Francuz zaoferowany polskim klubom, a pieniądze nie mają być przeszkodą

Lechia Gdańsk przegrała u siebie z Radomiakiem Radom po beznadziejnej grze. To druga porażka z rzędu biało-zielonych, którzy wylądowali w strefie spadkowej. Po meczu pojawiły się od razu spekulacje o zwolnieniu trenera Marcina Kaczmarka. jako potencjalny następca w pierwszej kolejności wymieniany jest jednak Łukasz Smolarow, który od początku roku pełni funkcję dyrektora do spraw sportowych w klubie z Gdańska. Sam Kaczmarek che jednak poradzić sobie z kryzysem.

- Jestem ostatnią osobą, która w takiej sytuacji się podda. To nie leży w moim charakterze - przekonywał trener Lechii po przegranym meczu z Radomiakiem. - Wiem, co robiliśmy z zespołem od początku, ale też zdaję sobie sprawę z tego, że oczekiwania były większe. Pamiętam w jakiej sytuacji była Lechia i wiem jak trudna jest nadal. W tym zawodzie trzeba liczyć się z każdą sytuacją. To jest jednak poza mną. Kibice mają prawo być rozczarowani, ja też tak czuję, ale wierzę, że ta drużyna może grać lepiej. Nie uciekam od odpowiedzialności, bo to ja jestem szefem zespołu i zdaję sobie sprawę z powagi sytuacji. Mam nadzieję, że wszyscy w szatni wiedzą, że to alarm i ostatni dzwonek, żeby zacząć punktować. Wciąż wszystko przed Lechią.