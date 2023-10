Cartusia Kartuzy, za nią Gedania Gdańsk, a potem długo nic. Pomorskie kluby cieniują w rozgrywkach III ligi

Pomorskie kluby w III lidze po 11 kolejkach sezonu

Świt Szczecin to jedyny niepokonany zespół w drugiej grupie III ligi. Drużyna trenera Piotra Klepczarka po 11 kolejkach ma na koncie 9 zwycięstw i dwa remisy, co daje jej 29 punktów. Po drugiej stronie tabeli jest Wikęd Luzino. Beniaminek wyraźnie odstaje od reszty zespołów, chociaż w poprzednim sezonie na poziomie IV ligi dawał wiele powodów do radości, wygrywając mecz za meczem. W efekcie doszło do zmiany trenerów. Macieja Plińskiego na początku października zastąpił Waldemar Walkusz . Wikęd czeka jednak na pierwsze zwycięstwo, mając na koncie tylko jeden punkt za remis 0:0 z Sokołem Kleczew.

- Po sezonie chciałbym się zameldować w pierwszej piątce. Będzie to bardzo trudne, ale myślę, że jest to do zrealizowania. Na pewno będzie nas cieszyło to, jeżeli któryś z tych chłopaków wypromuje się do lig wyższych. To będzie i mój sukcesi i sukces klubu - mówi nam Sebastian Letniowski, który wraz z końcem czerwca 2023 roku rozpoczął pracę w Cartusii, a wcześniej szkolił m.in. zawodników Raduni Stężyca, czy Bałtyku Gdynia.