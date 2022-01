Cavaliada Sopot 2022. Setki koni i jeźdźców, bogaty program pierwszych takich zawodów w hali Ergo Arena Rafał Rusiecki

Grecki zawodnik Aggelos Touloupis na koniu Blue Balou wystąpi w Ergo Arenie materiały prasowe

Przez cztery dni, od 20 do 23 stycznia 2022 roku w hali Ergo Arena królować będą jeźdźcy oraz ich wspaniałe konie. Po raz pierwszy w historii Cavaliada zawita do Sopotu. Oznacza to, że kibice będą mogli podziwiać występy 240 zgłoszonych par, a łącznie w Ergo Arenie może pojawić się 320 koni.