CBA zatrzymało w Gdańsku byłego policjanta. Nieoficjalnie ma to związek z niejasnościami wokół spółdzielni LWSM Morena

Jak podaje rzecznik CBA Temistokles Brodowski zatrzymany jest przedstawicielem miejscowej firmy ochroniarskiej. Były policjant został zatrzymany po przyjęciu 50 tys. zł, które miały stanowić pierwszą transzę obiecanej korzyści majątkowej.

Zapakowana w reklamówkę gotówka została przekazana na jednym z parkingów na terenie Gdańska. Jak ustalili agenci CBA powoływał się on na wpływy w Komendzie Głównej Policji i w zamian za otrzymanie 100 tys. zł podjął się pomyślnego załatwienia spraw karnych.

Funkcjonariusze przeszukali siedzibę firmy, w której pracuje zatrzymany oraz jego miejsce zamieszkania. Zabezpieczono dokumentację oraz nośniki danych, które razem z zatrzymanym, trafią do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Nieoficjalne sygnały o działaniach CBA w Gdańsku dochodziło do nas już we wtorek. Z informacji, które docierały do redakcji wynikało, że do zatrzymania doszło przy ulicy Migowskiej w pobliżu siedziby spółdzielni mieszkaniowej LWSM Morena.