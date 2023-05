Cebula i jej właściwości. Dlaczego warto jeść cebulę. Żółta czy czerwona? Skąd bierze się szczypiorek Maja Czech

Każda mama i babcia dobrze już to wie - cebula jest prawdziwą bombą zdrowia. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę z tego, jakie dokładnie właściwości ma w sobie to warzywo i ile dolegliwości może załagodzić. Jaką cebulę wybrać, na co pomaga i czy można ją jeść codziennie? Odpowiadamy!