Centrum Ekoinnowacji PG na półmetku. "Droga do bezpiecznej przyszłości kolejnych pokoleń"

W konferencji prasowej w czwartek, 20 kwietnia, razem z rektorem PG, prof. Krzysztofem Wildem, udział wzięli wojewoda pomorski Dariusz Drelich, prorektor ds. organizacji i rozwoju PG prof. Dariusz Mikielewicz, a także kanclerz uczelni Mariusz Miler i prof. Joanna Żukowska, dziekanka Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG. Spotkanie odbyło się w ramach trwającej na uczelni międzynarodowej konferencji European University Association.

– Fakt, że tak prestiżowe wydarzenie, jak konferencja EUA, odbywa się w Polsce, właśnie na Politechnice Gdańskiej, to ogromne wyróżnienie dla naszej uczelni. Mam nadzieję, że przyczyni się ona do wypracowania nowej strategii komunikacji z otoczeniem gospodarczym i będzie okazją do nawiązania długotrwałych partnerstw – mówił prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. – Z kolei budowa Centrum Ekoinnowacji PG świetnie wpisuje się w program konferencji, której jednym z tematów przewodnich jest wpływ europejskich uczelni na zrównoważony rozwój i zielone technologie. Wiążemy z tą inwestycją duże nadzieje i liczymy, że będzie to jeden z czołowych ośrodków naukowych tego typu nie tylko w Polsce, ale też w Europie – dodał.