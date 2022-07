Centrum Gdańska tonie w śmieciach. Wystarczy zejść z głównego szlaku, by się o tym przekonać

Przed naszymi oczami roztoczył się przygnębiający obraz miasta. Urzędnicy, zarządcy budynków, ale też właściciele mają kilka poważnych problemów do rozwiązania. Nie jest to piękna wizytówka dla tak wyjątkowego miasta, jakim jest Gdańsk.

Problem z wiatami śmietnikowymi w Gdańsku

Poruszając się po centrum Gdańska można od razu dojść do wniosku, że wiaty śmietnikowe jeśli już są, to są zwyczajnie za małe - dostosowane są gabarytowo do czasów jeszcze sprzed reformy śmieciowej. Chodzi o czasy, gdy do jednego pojemnika wrzucaliśmy wszystkie śmieci.

W efekcie wiaty nie są w stanie pomieścić pojemników na odpady bio, papier, szkło, butelki, czy tzw. odpady resztkowe. Sprawa jeszcze bardziej się komplikuje, gdy z jednego śmietnika korzysta kilka a nawet kilkanaście wspólnot. W efekcie pojemniki o dużych gabarytach “wędrują” po ulicy. Śmietnik zamienia się w śmietnisko.