Centrum nowoczesnych usług dla biznesu Capgemini zatrudni nawet 1000 pracowników

Tylko w pierwszym roku firma planuje zatrudnić w gdańskim biurze 200 osób, a w perspektywie najbliższych trzech lat będzie to łącznie około 1000 pracowników. Obecnie Capgemini jest w trakcie rekrutacji pierwszych osób, które zasilą szeregi nowego oddziału. Wśród kandydatów poszukiwane są osoby znające wcześniej wspomniane technologie — Java, .NET, Angular, React oraz posługujące się językiem angielskim.

Jak podkreślają przedstawiciele Capgemini, firma zdecydowała się na wejście do Trójmiasta z uwagi na jego prężny rozwój jako ośrodka IT, co pokazują zarówno raporty zewnętrzne, jak i analizy prowadzone przez organizację. Ekspansja na północ kraju wiąże się także z planami firmy dotyczącymi hybrydowego modelu pracy. Dla organizacji ważne jest, by pracownicy nie musieli pracować w pełni zdalnie i mieli możliwość zarówno pracy z domu, jak i przychodzenia do biura. Z tego powodu istotne jest wkraczanie na rynki, gdzie dostępni są specjaliści z dziedzin, w których działa firma, aby zatrudniane osoby mogły pracować w preferowanym przez organizację trybie. Taką filozofię zastosowano w Gdańsku.