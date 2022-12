Ceny frachtu morskiego pomiędzy Gdańskiem i Szanghajem spadają. Co to może oznaczać?

ZOBACZ TAKŻE: Rekordowy rok 2022 w przeładunkach w Porcie Gdańsk. Będzie prawie 70 milionów ton

Trend ten można zauważyć między innymi na indeksie Drewry WCI, który monitoruje osiem głównych tras oceanicznych Wschód-Zachód. Wynika z niego, że fracht morski z każdym tygodniem staje się coraz tańszy. Ceny, które wzrosły w trakcie pandemii, powoli wracają na swoje miejsce. Tę zależność zauważył także na Twitterze przedsiębiorca oraz doktor nauk ekonomicznych, Marek Łangalis. Wskazał on różnicę pomiędzy ceną frachtu na trasie Szanghaj - Gdańsk w okresie minionego roku. Według jego informacji:

teraz kosztuje on za mały kontener 20-stopowy około 1100 dolarów, natomiast rok temu było to aż 9750 dolarów - czytamy we wpisie.