Ceny gofrów w Gdańsku i Sopocie w 2022 r. Ile zapłacimy? W najbliższych miesiącach może być drożej | ZDJĘCIA

Ceny gofrów w Trójmieście 2022 r. Tyle zapłacimy za przekąski z dodatkami w Gdańsku

- Ceny wzrastają, wraz ze zbliżaniem się sezonu — informuje nas jedna ze sprzedawczyń, pracująca w budce z goframi w Gdańsku.

I choć do pełni sezonu jeszcze trochę brakuje, to już teraz widać tendencje wzrostowe w cenach gofrów, a przede wszystkim ich dodatków. W poszczególnych punktach Trójmiasta, za smakołyk, dla wielu będący obowiązkowym przystankiem podczas przechadzki nad morze, zapłacimy więcej w porównaniu do poprzednich lat.

