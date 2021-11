Ceny M są po III kw. 2021 najwyższe w historii. Gdynia na czele rankingu podwyżek cen dużych mieszkań

Za nami kolejny kwartał i po raz kolejny ceny mieszkań pobiły historyczne rekordy niemal we wszystkich z największych polskich miast. Zdaniem autorów raportu, przygotowanego przez firmy Expander i Rentier.io, tempo wzrostu było jeszcze wyższe niż w poprzednich kwartałach! Niezwykle ciekawe jest również to, że najbardziej (o 14 proc. w skali r/r) podrożały duże lokale, a najmniej - małe (o 11 proc.). Po raz kolejny w tym roku Gdynia znalazła się na czele rankingu podwyżek: ceny dużych mieszkań wzrosły w mieście o 27 proc. w porównaniu do wyników po III kwartale 2020 roku, małe mieszkania podrożały "tylko" o 14 proc. A to oznacza, że kupując np. 70-metrowe mieszkanie trzeba byłoby zapłacić o 145 tys. zł więcej niż przed rokiem, albo – dysponując tą samą kwotą (583 tys. zł) – kupić mieszkanie… o 15 metrów mniejsze. Ci, którzy czekali z transakcją na spadek cen – stracili więc jeden pokój.

Największe podwyżki (średnia dla wszystkich metraży) miały miejsce w Sosnowcu (24 proc. r/r) oraz Białymstoku i Gdyni (19 proc. r/r). W efekcie padły po raz kolejny historyczne rekordy. Jedyny przypadek, gdzie przeciętna cena nie osiągnęła rekordowego poziomu, to segment małych mieszkań (do 35 m kw.) w Sosnowcu. We wszystkich pozostałych pojawiły się najwyższe stawki w historii. - Jako przykład niech posłuży Kraków - komentuje Jarosław Sadowski z Expandera. - Przeciętna cena średnich (35 - 60 m kw.) i dużych (powyżej 60 m kw.) mieszkań przekroczyła tam po raz pierwszy 10 000 zł za m kw., a małych (do 35 m kw.) osiągnęła rekordowy poziom 12 000 zł za m kw. O tym, co się dzieje, można przekonać się oglądając program "Wyzwanie - nowe mieszkanie", emitowany na kanale Domo+. W minioną sobotę Damian Urbańczyk prezentował poszukiwania nowego lokum na rynku bydgoskim. Z trzech lokali dwa miały cenę ok. 9 tys. zł za 1 m kw., ale oba były w stanie deweloperskim, a więc nabywcę czekały jeszcze wydatki na wykończenie, natomiast za gotowy cena przekraczała 10 tys zł/m kw.! W tej sytuacji przestają szokować ceny w Trójmieście…

- Sprzedaż napędzają wciąż bardzo niskie w porównaniu z inflacją stopy procentowe - przekonują autorzy kolejnego raportu za III kw. br, przygotowanego przez JLL. - Akcja kredytowa nieco zmalała, ale nadal jest na wysokim poziomie. Rosnące ceny potwierdzają, że sprzedaż mogłaby być nawet wyższa, gdyby nowa podaż nadążała za popytem.

Najbardziej podrożały duże M

Jak wynika z raportu Ekspandera i Rentiera - najbardziej "gorąco" było w segmencie dużych mieszkań. Średni wzrost (średniej) ceny to 14 proc. r/r, a w kilku miastach ceny wzrosły o ponad 20 proc. r/r. Na czele rankingu wzrostów znalazła się Gdynia. Warto dodać - po raz kolejny w tym roku miasto z morza i marzeń w przygotowywanym przez analityków Expandera i Rentiera co miesiąc raporcie wygrywa w rankingu najwyższych wzrostów. W mieście stawki za duże lokale wzrosły w ciągu ostatnich 12 miesięcy ponad 1/4, o 27 proc. A to oznacza, że kupując np. 70-metrowe mieszkanie trzeba było zapłacić o 145 tys. zł więcej niż przed rokiem (koszt jego nabycia wzrósł bowiem z 538 tys. zł do 683 tys. zł).