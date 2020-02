Ceny parkowania w Gdańsku w górę! Powstanie też Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania. Ile zapłacimy za godzinę postoju w Gdańsku?

Ceny parkowania w Gdańsku będą wyższe! Powstanie Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania w ścisłym centrum. Zaproponowano obowiązek wprowadzania w parkomacie numerów tablic rejestracyjnych i dodatkowe udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

Uchwała w tej sprawie będzie procedowana przez radnych na sesji 27 lutego. Jeśli zostanie przegłosowana, w życie wejdzie jeszcze przed wakacjami. - Strefy płatnego parkowania, które obowiązują na terenach naszych miast, mają jeden cel. Służą rotacji miejsc i zapewnieniu ochrony interesu mieszkańców – mówi Piotr Grzelak, wiceprezydent Gdańska. - Wyzwania, z którymi miasta się dziś mierzą i które znalazły odzwierciedlenie w nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, polegają na tym, że w śródmieściach miast, a dokładniej – w miejscach, gdzie są generatory ruchu, funkcjonująca strefa płatnego parkowania nie spełnia swojej podstawowej funkcji. Dlatego w ustawie pojawił się zapis, umożliwiający wprowadzenie w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania. Zapewni ona rotację miejsc i ochroniony zostanie interes mieszkańców. Bardzo często jest dziś tak, że mieszkańcy Głównego czy Starego Miasta wracają z pracy i nie mają możliwości zaparkowania pod domem.

Czytaj także Debata o przyszłości Podwala Staromiejskiego. Spór o parking

Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania w Gdańsku Strefa ma objąć Główne i Stare Miasto oraz Długie Ogrody. Znaleźć ma się wewnątrz obszaru wyznaczonego przez ulice graniczne:

Okopową,

Wały Jagiellońskie,

Hucisko,

Targ Rakowy,

Podwale Grodzkie,

Wałową,

Ołowianka,

Na Stępce,

Dziewanowskiego,

Angielską Groblę i

Podwale Przedmiejskie (z wyłączeniem tej ulicy). Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania obowiązywać będzie również na ulicy 3 Maja na odcinku od Cmentarza Nieistniejących Cmentarzy do posesji nr 9 (budynek Gdańskiego Urzędu Pracy). Będziemy płacić więcej i przez 7 dni w tygodniu Pierwsza godzina postoju w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania kosztować ma 5,50 zł. Druga – 6,60 zł, trzecia – 7,20 zł, a każda kolejna – 5,50 zł. Opłaty mają obowiązywać przez siedem dni w tygodniu, w godz. 9-20.

Miesięczny abonament za parkowanie w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania wynieść ma 800 zł. Będzie on upoważniał do parkowania również w pozostałych strefach płatnego parkowania. Co ważne, dla mieszkańców Śródmieścia nic się nie zmieni, nadal obowiązywać będą dla nich roczne abonamenty w cenie 120 zł.

Czytaj także Nowe wizualizacje parkingów kubaturowych w mieście

- Ustalenie wysokości stawki poprzedziła szczegółowa analiza miejsc parkingowych – mówi Agata Lewandowska, miejski inżynier ruchu. - Do badań wybraliśmy 16 ulic, zarówno tych leżących w strefie płatnego parkowania, jak i poza nią, które charakteryzowały się wszystkimi występującymi w Śródmieściu generatorami ruchu, czyli od przedszkoli i szkół, przez miejsca pracy, aż po restauracje, teatry. Z badań wynikło, że średni wskaźnik rotacji na tych ulicach wynosi ok. 5 pojazdów na miejsce parkingowe. Wprowadzając Śródmiejską Strefę Płatnego Parkowania zależałoby nam, żeby wskaźnik rotacji wzrósł do 7 pojazdów na miejsce parkingowe. Wartość jednego punktu wskaźnika rotacji obliczyliśmy na ok. 2 zł. Uwzględniając dodatkowo wskaźnik zajętości miejsc parkingowych, wyszła nam zalecana stawka, jaka powinna być w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania, czyli 5,50 zł.

Droższe parkowanie ma być już wkrótce także w dotychczasowych strefach płatnego parkowania. Pierwsza godzina kosztować ma 3,90 zł (do tej pory było 3,30 zł), druga – 4,60 zł, trzecia – 5,50 zł, a każda kolejna – 3,90 zł. Opłata za miesięczny abonament wzrośnie do 550 zł. Wprowadzenie numeru rejestracji i opłaty za motocykl Na kierowcach spocznie też obowiązek wprowadzania w parkomacie numerów tablic rejestracyjnych. Opłatami za parkowanie zostaną objęci także posiadacze motocykli. Na tzw. abonament miesięczny lub roczny w strefach płatnego parkowania będą mogły liczyć z kolei tylko osoby zameldowane w lokalu, znajdującym się w strefie płatnego parkowania lub sąsiadującym z nią. Zmiany w funkcjonowaniu stref płatnego parkowania obejmą również osoby niepełnosprawne. Takie osoby (kierowca lub osoba przewożona) z kartą parkingową oraz kartą „N+” będą mogły bezpłatnie zaparkować w strefie płatnego parkowania na dowolnym miejscu postojowym. Karta „N+” wydawana będzie na osobę, a nie na pojazd. Pozwoli to na transport osób niepełnosprawnych, również dzieci, przez ich opiekunów różnymi pojazdami. Dlatego, aby otrzymać kartę „N+”, nie będzie konieczne posiadanie pojazdu oraz zdolności do jego prowadzenia. Do posługiwania się kartą „N+” uprawnione będą osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności zarówno ruchowej, jak i neurologicznej oraz narządu wzroku.

Projekt uchwały ws. utworzenia Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania będzie procedowany na najbliższej sesji Rady Miasta, 27 lutego. W marcu zakupionych zostanie 30 nowych parkomatów. Następnie, we wszystkich parkomatach, także tych dotychczasowych, wdrożymy nowe funkcje, m.in. płatność BLIK-iem. Przewidujemy, że Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania wejdzie w życie wraz z początkiem sezonu turystycznego – podsumowuje Piotr Grzelak. Gdańsk nie jest pierwszym miastem, w którym pojawi się Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania. Zrobił to już m.in. Kraków (godzina postoju w ścisłym centrum kosztuje tam 6 zł) i Poznań (7 zł za pierwszą godzinę parkowania). Na których gdańskich ulicach najczęściej dochodzi do wypadków: