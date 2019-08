Ceremonia zakończenia 759. Jarmarku św. Dominika [zdjęcia]

Kupcy zamknęli swoje kramy, a symboliczny klucz do bram miasta powrócił do władz Gdańska. To znak, że tegoroczna, 759. edycja Jarmarku św. Dominika dobiegła końca. Ceremonia zakończenia odbyła się w niedzielę, 18.08.2019 r., przed Dworem Artusa. Zwycięzcy odebrali przyznane Nagrody Grand Prix Jarmarku św. Dominika 2019, a widzowie po raz ostatni usłyszeli odegrany przez trębaczy hejnał jarmarku, składający się z tylu nut - ile już odbyło się jarmarków, czyli 759.

- Było wiele atrakcji, były antyki, były smakołyki. Było dobre granie, ale było także leniuchowanie. Były strefy relaksu, różnorodna kuchnia, zabawy dla dzieciaków. A przede wszystkim było sprzedawanie i było kupowanie. Nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa, będziemy się doskonalić i obiecujemy w kolejnych latach wiele niespodzianek. A dzisiaj bardzo nam żal oddawać już ten klucz władzom miasta – mówił w czasie ceremonii zakończenia jarmarku Paweł Orłowski, wiceprezes Zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich. Klucz do bram miasta odebrał z jego rąk wiceprezydent Gdańska, Alan Aleksandrowicz. - W tym roku na jarmarku gościli wystawcy z 12 krajów, na 750 stoiskach prezentując przednie towary i smakołyki. Wielka to radość widzieć, że dobrze się bawiliście przez ostatnie dni. Mam nadzieję, że również ci, którzy przybyli w interesach, są ukontentowani. W tym roku organizatorzy zadbali o to, żeby jarmark był magiczny, radosny, międzynarodowy – mówił wiceprezydent Alan Aleksandrowicz. Zobacz galerię (46 zdjęć) W czasie ceremonii zakończenia jarmarku zwycięzcy odebrali przyznane wcześniej Nagrody Grand Prix Jarmarku św. Dominika 2019. Ekologiczne świece o zapachu kojarzącym się z Gdańskiem, Broszka Życia, pięknie ilustrowana książka dla dzieci, chrupiąca kanapka ze śledzikiem i lody o smaku buraka z maliną, czy pomidora z bazylią - to laureaci nagród głównych i wyróżnień podczas 759. Jarmarku św. Dominika. Czytaj także Grand Prix tegorocznego Jarmarku św. Dominika 2019 Na koniec niedzielnej ceremonii w stronę publiczności poleciały pamiątkowe, kolorowe poduszki. Wideo