Chanel á lá plage w Gdańsku. Klimatyczna przestrzeń marki Chanel w środku centrum handlowego Forum Gdańsk

Wybierają się do niej, wybierzemy się niejako w podróż w czasie. Tylko, gdy przekroczymy specjalną bramę Chanel á lá plage automatycznie przeniesiemy się do roku 1912. Czasu, w którym Coco Chanel wyjeżdża na letni wypoczynek do Francuskiej Riviery Deauville i zakochuje się w niej... oraz w angielskim graczu polo, którego tam poznaje.

Chanel postanowiło także przypomnieć nam o romantycznych niegdyś listownych korespondencjach! Dlatego do dyspozycji każdego postawiono skrzynkę pocztową wraz z szykownymi pocztówkami i znaczkami od Chanel. Co więcej, odwiedzający "plażową" przestrzeń marki będą mogli uczestniczyć w zajęciach jogi twarzy z wykorzystaniem produktów do pielęgnacji francuskiego domu mody. To nie koniec przyjemności! Na plaży Chanel wykonywany jest także bąbelkowy masaż dłoni! Można także skorzystać z makijażu flesh kosmetykami z najnowszej linii Les Beiges. Ponadto zaprezentowana jest cała najnowsza kolekcja produktów do makijażu w tzw. beauty barze.

Kultowy zapach Chanel

Jest także coś dla zmysłu węchu, Chanel w podróż do Gdańsk zabrało ze sobą wszystkie swoje najnowsze zapachy oraz także te najbardziej legendarne. Nie mogło przecież zabraknąć kultowych już perfum Chanel No5 ! Wszystko to oraz o wiele więcej możemy nabyć. To wyjątkowa szansa dla Trójmiasta, ponieważ jedyny butik Chanel w Polsce jest tylko w Warszawie, a tymczasem obecnie jest dla Nas na wyciągnięcie ręki!