Charytatywna zbiórka na stół zabiegowy. Studenci UG "Pompują radość" i wspierają małych pacjentów gdańskiej kliniki

Po mojej wizycie w klinice zmieniło się moje postrzeganie świata. Nie zdawałem sobie sprawy, jak wygląda życie młodego człowieka chorego na nowotwór. Spowodowało to u mnie chwilę refleksji i zmotywowało do osiągnięcia celu, którym jest połączenie sił wszystkich studentów i wsparcie dzieci

Pracujący tam specjaliści prowadzą obecnie zabiegi na wysłużonym stole, który niedługo prawdopodobnie będzie niezdatny do użycia. Tymczasem w klinice codziennie jest pobierany szpik kostny, który wymaga bezpiecznych warunków pracy. Stąd pomysł na zorganizowanie pomocy.

Zbiórka na stół zabiegowy

Jak zapowiedziano, tak zrobiono - w poniedziałek ruszyła zbiórka pieniędzy na nowoczesny stół zabiegowy, który zapewnia bezpieczeństwo i komfort. Po czterech dniach intensywnej kampanii udało się zgromadzić już niespełna 4 tys. zł. Cel jest jednak o wiele ambitniejszy, bowiem stół kosztuje około 50 tys. zł.

- Wybrany do zakupu ze zbiórki stół zabiegowy S8 spełnia wszystkie wymagania niezbędne do przeprowadzania różnych zabiegów chirurgicznych zdradza Marta Czyż-Taraszkiewicz z Fundacji z Pompą. - Pozwala ustawić pacjenta w odpowiedniej pozycji do zabiegu. Można regulować jego wysokość bez użycia rąk. Konstrukcja i użyte materiały pozwalają zachować odpowiednią higienę. Materac jest bezszwowy i trwały, jego grubość zapewnia zaś wygodę pacjentowi.

Pomagają studenci z całej Polski

W inicjatywę włączyli się studenci z całej Polski. Każdy kto chce wspomóc zbiórkę może to zrobić za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.