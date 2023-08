Chciał ukraść paczkę papierosów w sklepie we Wrzeszczu. Nieudana kradzież może go kosztować 10 lat więzienia Andrzej Kowalski

Do rozboju doszło w jednym z osiedlowych sklepów we Wrzeszczu. Zarzuty w tej sprawie usłyszał 27-latek. Sprawca ukradł paczkę papierosów i podczas ucieczki uderzył pracownika sklepu. Za to grozi mu nawet do 10 lat więzienia.