Chłodny weekend na Pomorzu. Dobra pogoda dla żeglarzy, przed którymi warunki iście regatowe! Prognoza pogody na weekend 05-07.05.2023

Weekend słoneczny, najcieplej w niedzielę, kiedy uspokoi się wiatr

Żeglarska prognoza pogody na weekend dla Bałtyku południowego i południowo-wschodniego

W piątek, 5 maja wydano ostrzeżenie przed sztormem dla Bałtyku południowego oraz ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla Bałtyku południowo-wschodniego i wybrzeża środkowego.

Na Bałtyku południowym wiatr wschodni 6 do 7, w porywach 8, w części zachodniej przejściowo do 9 w skali Beauforta. Stan morza 4 do 5. Temperatura powietrza około 7 st. C. Widzialność dobra, możliwy słaby deszcz. Na Bałtyku południowo-wschodnim wiatr północno-wschodni do północnego 4 do 6, w porywach 7 w skali B. Stan morza 3 do 4. Temperatura powietrza około 5 st. C. Widzialność dobra. Na Wybrzeżu środkowym wiatr północno-wschodni 5 do 6, w porywach 7 w skali B. Stan morza 3 do 4. Widzialność dobra. Zatoka Gdańska: wiatr północno-wschodni do północnego 4 do 6 w skali B. Stan morza 3 do 4. Widzialność dobra. Na Zalewie Wiślanym wiatr północno-wschodni do północnego 4 do 6 w skali B. Stan Zalewu 2 do 3. Temperatura powietrza od 5 rano do 10 st. C w dzień. Widzialność dobra.