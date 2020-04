Chorzy na koronawirusa będą diagnozowani szybciej. Przy 7. Szpitalu Marynarki Wojennej powstanie laboratorium. UG udostępniło sprzęt

Na mocy porozumienia, które w imieniu uczelni podpisał rektor UG prof. Jerzy Gwizdała, Uniwersytet Gdański przekazał specjalistyczną aparaturę, dzięki której przy 7. Szpitalu Marynarki Wojennej w Gdańsku powstanie laboratorium. Pomogą w tym dwa termocyklery Light Cycler 480 II, dwie komory laminarne klasy BSL-2 oraz sprzęt uzupełniający.

Otrzymane oprzyrządowanie umożliwi izolację materiału genetycznego i identyfikację fragmentów genomu wirusa.Oznacza to zwielokrotnienie liczby wykonywanych testów w kierunku koronawirusa i o wiele szybsze diagnozowanie chorych z Pomorza.

Wcześniej termocykler Light Cycler 480 II trafił z Uniwersytetu Gdańskiego do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku.

Jeszcze w tym tygodniu uczelnia przekaże również dwa aparaty do półautomatycznej izolacji materiału genetycznego koronawirusa. Pierwotnie aparatura ta służyła do badań naukowych i dydaktyki na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed oraz na Wydziale Biologii UG.