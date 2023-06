Chrabąszcze na Open'erze. Co przyciąga chrabąszcze? Czy są groźne? Atak chrabąszczy w Gdyni Maja Czech

28 lipca to dzień otwarcia jednego z największych festiwali muzycznych w Europie. Open'er od lat przyciąga fanów muzyki popularnej do Gdyni. Podczas tegorocznej edycji do grona festiwalowiczów dołączyły... chrabąszcze. Co je przyciągnęło i czy są groźne? Odpowiadamy!