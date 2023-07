Chrobry Głogów - Lechia Gdańsk. Znamy skład biało-zielonych! Kto zagra w obronie? Conrado wskoczył do kadry meczowej

- Z tego co wiem, to rozmowy z kilkoma zawodnikami cały czas trwają. Spodziewam się, że cały sezon będzie bardzo trudny. Liga jest silna, a kto pomyśli inaczej, to może zostać szybko sprowadzony na ziemię. Będziemy czerpać z małych rzeczy, żeby budować się na kolejne dni i tygodnie – mówi trener biało-zielonych.

Kto zatem może zagrać na środku obrony obok Tomasza Neugebauera, skoro David Stec czeka na operację?

- Każdy może zagrać. Ćwiczymy na treningach różne rozwiązania. Ktokolwiek by nie zagrał, to doprowadzimy do tego, żeby czuł jak najlepiej zachowania nie ze swojej pozycji. Ciężko mówić o komforcie w sytuacji, w której teraz jest Lechia. Nie mam wpływu na to, żeby dziś doszło dziesięciu zawodników. Ci, których mam, to na teraz moi najlepsi piłkarze, cieszę się, że są i staram się ich przygotować jak najlepiej. Chcemy być optymistami i nie będę teraz narzekać. Jeśli młody chłopak będzie musiał wyjść w pierwszym składzie albo z ławki, to zagra najlepiej jak może. I będzie to dla niego super przeżycie – uważa trener Grabowski.