Chrust plus na Pomorzu. Mieszkańcy rzucili się do lasów po gałęzie. Trzeba zapisywać się na listę. Jak to zrobić?

Chrust plus idzie na rekord

- Każdorazowa chęć skorzystania z okazji zaopatrzenia się w drewno opałowe na terenach Lasów Państwowych odbywa się za zgodą i na warunkach określonych przez miejscowego leśniczego, który wskazuje miejsce, rodzaj oraz zasady pozyskania dostępnego surowca - mówi Jerzy Krefft, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. - Nabywca podpisuje odpowiednie oświadczenie i na tej podstawie leśniczy wydaje kupującemu upoważnienie do prac w lesie na wskazanej przez niego działce leśnej. Po zgłoszeniu przez nabywcę zakończenia prac, następuje tzw. odbiór (pomiar i oznakowanie) pozyskanego surowca przez leśniczego. Na tej podstawie odbywa się kupno surowca i wydanie asygnaty potwierdzającej nabycie tego typu drewna opałowego. W ciągu ok. 2 tygodni od pozyskania, po wcześniejszym uzyskaniu przez nabywcę pisemnej zgody leśniczego na wjazd do lasu oraz ustaleniu daty przyjazdu, powinien nastąpić wywóz pozyskanego surowca przez właściciela drewna.

Teraz kiedy ceny węgla i gazu szaleją, każda tańsza wersja opału jest na wagę złota. I choć gałęzie w lesie najpierw trzeba samemu przygotować do transportu to i w tym przypadku nie obędzie się bez opłaty. Ich koszt to średnio od 25 do 75 zł / m3 netto w zależności od gatunku drewna (liściaste - droższe) i danego nadleśnictwa. Natomiast ceny drewna opałowego to już większy luksus, stawki są różne i zależą od rodzaju drewna. Koszt jest podany do publicznej wiadomości na stronach internetowych nadleśnictw oraz tablicach ogłoszeń w leśnictwach.