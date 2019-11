Chuligani w Gdańsku zdewastowali drzwi tramwajowe oraz samochody. Grozi im do 5 lat pozbawienia wolności

Gdańscy radni zachęcają do rejestracji w bazie dawców szpiku

Gdańscy radni zachęcają do udziału w dwóch akcjach charytatywnych. Pierwsza, to kolejna edycja programu "Każdy może pomóc", organizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Druga, to możliwość rejestracji w bazie dawców szpiku Fundacji DKMS podczas czwartkowej sesji Rady Mia...