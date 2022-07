Ciąg dalszy sporu o lokal w Gdańsku przy ul. Mariackiej, który przez 50 lat służył jako siedziba Związku Literatów Polskich

Działacze oraz prezydium związku przed konferencją prasową, która odbyła się 25 lipca nie byli w stanie uwierzyć, że taką decyzję mogła podjąć prezydent Aleksandra Dulkiewicz. Jak podkreślają, wielokrotnie zwracali się do biura prezydent Gdańska w celu poznania powodu wypowiedzenia im umowy. Odpowiedzi zwrotnej nie dostali, a - jak mówią - na spotkanie z Aleksandrą Dulkiewicz nie mają nawet perspektyw. Poseł na Sejm RP Kacper Płażyński podczas zorganizowanej w poniedziałek 25.07.2022 r. konferencji mówił, że władze Gdańska usuwają ze starego miasta literatów, a międzyczasie prezydent Dulkiewicz ubiega się o to, aby Gdańsk został Stolicą Literatury UNESCO.

– Niedawno stowarzyszenie otrzymało wypowiedzenie najmu lokalu - mówił Kacper Płażyński podczas konferencji prasowej. - Najem trwał prawie 50 lat. Autorzy działają tutaj od bardzo dawna. Gdańsk zna ich twórczość, a jego mieszkańcy mają miejsce, w którym mogą się spotykać, żeby oglądać dzieła sztuki, bo tak należy traktować dzieła gdańskich twórców. Do annałów przechodzą niezliczone spotkania, także z noblistami, którzy przebywali w tym budynku. Chcę dzisiaj zapytać prezydent Aleksandrę Dulkiewicz, jak to ma się do rozkwitu kultury w Gdańsku - dodał.