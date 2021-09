Ciąg dalszy sporu o ul. Legnicką w Gdańsku. Znamy stanowisko dewelopera

- W ramach przygotowań do realizacji projektu mieszkaniowego, który składać będzie się z 5 budynków mieszkalnych, skupiających 120 mieszkań wraz z ok. 150 miejscami postojowymi, wystąpiliśmy do GZDiZ o zatwierdzenie planu tymczasowej organizacji ruchu na ul. Legnickiej - mówi Olga Prokopiak, rzecznik prasowy Yarela Polska Sp. z o.o.