Ciało noworodka w śmietniku. Zatrzymano 24-letnią matkę dziecka. Usłyszała zarzuty i trafiła już do aresztu

Martwy noworodek na śmietniku w Gdyni. Zarzuty dla matki

- Kobieta usłyszała dwa zarzuty: zabójstwa dziecka i znieważenia zwłok – przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prokurator Grażyna Wawryniuk.

Wyjaśniła, że w poniedziałek po sekcji biegły sporządził wstępną opinię, z której wynika, że dziecko urodziło się w dziewiątym miesiącu ciąży.

- Noworodek płci męskiej urodził się żywy i żył krótko. Najbardziej prawdopodobną przyczyną śmierci było uduszenie- – podała prokurator.

- Kobieta nie przyznała się do pierwszego zarzutu. Składając wyjaśnienia podała, że według niej dziecko urodziło się martwe. Natomiast przyznała się do znieważenia zwłok, czyli do porzucenia ich w wiacie śmietnikowej – dodała.

We wtorek 19.03 po południu sąd zadecydował, że 24-letnia kobieta ma trafić do aresztu na 3 miesiące.