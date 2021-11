Ciastka z wróżbą, przepis na udane andrzejki i sylwestra. Sprawdź, jak je zrobić i gdzie kupić?

Świętowanie imienin Andrzeja rozpoczęło się w XVI wieku. W tradycji chrześcijańskiej to także ostatnia okazja do wyprawiania hucznych zabaw przed rozpoczynającym się adwentem. Kuchnia polska zna wiele dań przygotowywanych na różnego rodzaju święta. Andrzejki, przypadające na noc z 29 na 30 listopada, nie doczekały się jednak tradycyjnych potraw na tę okazję. Są za to ciastka z wróżbą, które świetnie sprawdzą się na tego typu imprezie.