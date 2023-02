Cięcia w komunikacji miejskiej w Gdańsku. Zmniejszono połączenia linii 154 i 175

Autobusy linii 154 oraz 175 pojadą rzadziej

Mieszkańcy Gdańska nie zdążyli jeszcze ochłonąć po sprawie cięć linii 115 i 199 oraz wycofaniu się miasta z tej decyzji, a już wiemy o kolejnych ograniczeniach w komunikacji miejskiej. Wychodzi na to, że od poniedziałku, 27 lutego, rzadziej kursować będą pojazdy o numerach 154 oraz 175.

Linia 154 do niedawna była jedną z najczęściej kursujących w Gdańsku. Sprawa jednak się zmieni i częstotliwość przyjazdu tych autobusów zmaleje - zamiast co ok. 7, będą kursować co 10 minut podczas godzin szczytu. Poza nimi oraz w soboty odjeżdżać będą co 15 minut, a w niedzielę co 20.