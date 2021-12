Cisza nocna w sylwestra – czy obowiązuje? Jak się bawić w sylwestra, żeby nie przeszkadzać sąsiadom?

Sylwester i powitanie Nowego Roku to magiczna noc. Większość osób tego wieczoru bardziej liberalnie podchodzi do hałasów dochodzących z mieszkań świętujących sąsiadów. W polskim prawie pojęcie „ciszy nocnej” nie jest uregulowane i stanowi jedynie określenie zwyczajowe. Sprawdź jednak, co musisz wiedzieć, żeby sylwestrowa domówka nie zakończyła się mandatem! Jak świętować, żeby nie przeszkadzać sąsiadom podpowiada adwokatka, Joanna Wajsnis.

Organizując imprezę sylwestrową w domu, możemy się spodziewać, że niezadowolony sąsiad wezwie policję, a my otrzymamy mandat. Zazwyczaj myślimy w takim przypadku, że naruszyliśmy „ciszę nocną" ale czy faktycznie tak jest? W polskim prawie nie zostało uregulowane pojęcie ciszy nocnej. Nie ma zatem przepisu, który zobowiązuje nas do zachowania spokoju od godziny 22.00 do 6.00, a w pozostałych godzinach pozwala nam na hałasowanie bez ograniczeń. Skąd zatem wzięło się ogólne przeświadczenie większości z nas, że cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22.00 do 6.00? W zasadzie jest to pozostałość po pierwszych regulaminach obowiązujących w spółdzielniach mieszkaniowych. Należy jednak pamiętać, że tego rodzaju ustalenia nie są przepisami prawa i co do zasady nie można od nas wyegzekwować żadnej kary za ich naruszenie. Na podstawie obowiązujących przepisów nasze zachowania polegające na organizowaniu imprez, słuchaniu głośnej muzyki itd. mogą zostać potraktowane jako wykroczenie z art. 51 kodeksu wykroczeń. Przepis ten stanowi, iż kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny [...], podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Z przywołanego przepisu wynika jasno, iż popełnienie tego wykroczenia nie jest ograniczone porą dnia i może zostać przez nas popełnione, zarówno w godzinach porannych, jak i nocnych. Jak powinniśmy rozumieć zakłócenie spokoju lub porządku publicznego, o którym mowa w kodeksie wykroczeń?

Ogólnie przyjmuje się, że zakłócenie spokoju lub porządku publicznego polega na takim zachowaniu, które lekceważy ogólnie przyjęte zasady zachowania w budynkach wielorodzinnych. Uproszczając, grupa osób oceniających nasze zachowanie w danym miejscu i danym czasie, powinna dojść do wniosku, że nasze postępowanie przeszkadzało innym mieszkańcom w normalnym korzystaniu z mieszkania.

Co ważne, ocena czy zorganizowanie przez nas imprezy stanowi zakłócenie spokoju czy porządku publicznego, jest zależna od tego, kiedy organizujemy imprezę i z jakim rozmachem. Przyjmuje się, iż dopuszczalne normy hałasu są inne w dni wolne od pracy, to jest w szczególności święta, gdyż co do zasady społeczeństwo w takich okresach bawi się i jednocześnie w ten sposób, w oderwaniu od codziennych obowiązków odpoczywa. Zobacz też: Zaskocz gości oryginalnym drinkiem Zatem głośna impreza zorganizowana w sylwestra powinna być inaczej traktowana niż domówka, która odbywa się w zwykły weekend. Przyjmuje się bowiem, że okresy świąteczne związane z obchodzeniem ogólnopaństwowych uroczystości i będące dniami wolnymi od pracy, jak np. w sylwester, pozwalają na większą swobodę (ale nie niczym nie ograniczoną), jeżeli chodzi o hałasowanie.

Oceny, czy zakłóciliśmy spokój i porządek publiczny, w pierwszej kolejności dokonuje policja wezwana przez sąsiadów. Jeżeli w naszej opinii nie przekroczyliśmy dopuszczalnych norm hałasu, powinniśmy przedstawić swoje zdanie funkcjonariuszom. Jeżeli policja da wiarę sąsiadowi, a nie nam, możemy odmówić przyjęcia mandatu, a sprawa znajdzie finał w sądzie i to ten organ na podstawie zebranych dowodów (głównie zeznań świadków) dokona oceny naszego zachowania.

To samo działa w drugą stronę. Jeżeli uznamy, że sąsiad narusza nasz spokój, zawsze mamy prawo zawiadomić policję i to nawet po fakcie (zwłaszcza w przypadkach częstego zakłócania spokoju). Sprawa tego rodzaju powinna zostać zbadana przez funkcjonariuszy. Jeżeli pojawi się podejrzenie, że sąsiad utrudnia nam swoim zachowaniem korzystanie z mieszkania, policja powinna skierować wniosek o ukaranie uciążliwego lokatora do sądu.

Zawsze warto kulturalnie uprzedzić najbliższych sąsiadów, że planujemy zorganizować w domu imprezę sylwestrową. Wtedy na pewno spojrzą na nas łaskawszym okiem i będą bardziej wyrozumiali. Jeśli w trakcie sylwestrowej nocy któryś z sąsiadów prosi nas o ściszenie muzyki, to żeby nie ściągać na siebie problemów, uszanujmy to. Pamiętajmy, że tuż za ścianą może mieszkać osoba chora czy rodzina z małym dzieckiem. Artykuł powstał w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń

