City Trail Trójmiasto 2019. Florian Pyszel i Magdalena Dias najszybsi także na leśnych ścieżkach w Gdyni [wyniki, zdjęcia]

- Od poprzedniego biegu sporo się u mnie wydarzyło. Doszłam do wniosku, że zależy mi na odpowiedzialnym trenowaniu, a nie eksperymentowaniu, więc pomysł z bieganiem na własną rękę odłożyłam. Póki co szukam najlepszego rozwiązania, konsultuję się z kilkoma trenerami – wśród nich jest Jakub Czaja, który pomaga mi już pod kątem dietetycznym, ale kto wie, być może ta współpraca się rozszerzy – mówiła na mecie Magdalena Dias.

Drugie miejsce zajęła Magdalena Święcka (20.20), a trzecie – Katarzyna Pobłocka-Głogowska (20.36). Najszybszym na mecie był Florian Pyszel, który wygrał także przed miesiącem. W niedzielę w Gdyni uzyskał wynik 16.50.

- Mimo, że pobiegłem dzisiaj w zasadzie identycznie, jak przed miesiącem w Gdańsku, to wydaje mi się, że to trasa w Gdyni bardziej mi odpowiada. Czułem się dziś naprawdę dobrze, zależało mi, żeby wygrać. Na ostatnich kilkuset metrach wyszedłem na prowadzenie i utrzymałem je do mety. Przyznam, że z formą lepiej u mnie chyba jeszcze nie było, ale to składowa wielu czynników – odpowiednio poukładany trening, dieta, regeneracja, spokój w życiu zawodowym i emocjonalnym – podkreślił po zawodach zwycięzca. - Najlepszym planem jest brak planu, bo on zawsze wyjdzie, dlatego mówiąc o kolejnym sezonie nie mam konkretów. Wstępnie planuję jakieś starty za granicą, ale jak to się ułoży – zobaczymy.