City Trail Trójmiasto 2019. Ósma edycja imprezy promującej bieganie w lesie rozpocznie się 27 października w Gdańsku Oliwie

W niedzielę, 27 października w Gdańsku rozpocznie się ósma już edycja cyklu biegów przełajowych City Trail z Nationale-Nederlanden w Trójmieście. Chętni do rywalizacji na leśnych trasach będą mogli się jeszcze zarejestrować w biurze zawodów w dniu imprezy.

Początki City Trail sięgają 2009 roku, kiedy to Piotr Książkiewicz i Piotr Bętkowski, studenci poznańskiego AWF-u, wpadli na pomysł zorganizowania biegów mających pomóc w budowaniu formy na wiosnę. – Nasze pierwsze zawody odbyły się 9 stycznia 2010 roku, a do dzisiaj zorganizowaliśmy nad poznańską Rusałką 63 biegi na dystansie 5 km – podkreśla Piotr Bętkowski. – Doświadczenie zdobyte przez trzy edycje biegów w Poznaniu wykorzystaliśmy w nowych lokalizacjach, które były mniejsze pod względem frekwencji, co pozwoliło nam na szybki rozwój i dołączanie kolejnych miast. Od października 2012 roku byliśmy w pięciu lokalizacjach, a w kolejnym sezonie – już w dziesięciu. City Trail to cykl Grand Prix, w którym do końcowej klasyfikacji liczą się cztery najlepsze wyniki z danego miasta. Najszybsi są nagradzani po zakończeniu sezonu na uroczystej ceremonii podsumowującej edycję. Wtedy rozdawane są pamiątkowe medale – dla wszystkich, którzy ukończą co najmniej cztery biegi – i tutaj mogą to być cztery imprezy w różnych lokalizacjach.

Biegacze mogą dodatkowo rywalizować w klasyfikacji drużynowej. Zespoły mogą składać się z dowolnej liczby zawodników, ale punktują cztery najszybsze osoby (kolejni zawodnicy automatycznie tworzą kolejny skład). W każdym z miast nagrodzone zostaną trzy najszybsze zespoły. W poprzedniej edycji do rywalizacji zgłoszono 216 drużyn. City Trail Trójmiasto 2019. Opłaty Możliwość udziału w sześciu biegach w jednym mieście to koszt 99 złotych. Dodatkowym elementem karnetu będzie zimowa czapka do biegania. Jest też opcja dopłacenia 10 zł i skorzystania z pakietu premium, który zawiera stały chip do pomiaru czasu, dzięki czemu wystarczy pojawić się w biurze zawodów tylko raz w ciągu edycji. Można zapisać się także na pojedyncze biegi – start w jednym biegu to koszt 25 zł w przypadku płatności elektronicznej i 30 zł w biurze zawodów w dniu imprezy.

Biegom na dystansie 5 km towarzyszą zawody dla dzieci i młodzieży - dystanse zależą od kategorii wiekowej. Najmłodsi – mający mniej niż 5 oraz w wieku 6-7 lat – biegają 300 metrów. Nieco starsi – 8- i 9-latkowie – mają do pokonania 600 m. Dzieci w wieku 10-12 lat pokonują 1 km, natomiast młodzież od 13 do 15. roku życia startuje na 2 km. Opłaty startowe w City Trail Junior to 7,5 zł w przypadku zapisów na pojedyncze biegi przez internet, 10 zł podczas rejestracji na jeden bieg w dniu zawodów oraz 30 zł, jeśli opłata jest uiszczana z góry za cały cykl (6 biegów). Na cykl City Trail z Nationale-Nederlanden składa się sześćdziesiąt biegów na 5 km – po sześć w każdej z dziesięciu lokalizacji (poza Gdańskim i Gdynią są to: Bydgoszcz, Katowice, Lublin, Łódź, Olsztyn, Poznań, Szczecin, Warszawa i Wrocław). Edycja 2019/2020 potrwa do 29 marca 2020. W trakcie sezonu zaplanowane są dwie szczególne imprezy – Biegi Niepodległości City Trail w Warszawie (9 listopada) i Lublinie (10 listopada). Będą to zawody z wyjątkową oprawą, okolicznościowymi medalami oraz dodatkową klasyfikacją i nagrodami.

City Trail. Charytatywny wymiar zawodów Zawodnicy startujący w City Trail mają możliwość wsparcia Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, która zajmuje się pomocą krzywdzonym dzieciom. Pakiet charytatywny oznacza dopłacenie 15 lub 30 złotych do podstawowej opłaty startowej (w biegu głównym) oraz 5 lub 10 zł w biegach dziecięco-młodzieżowych. W poprzednim sezonie organizatorzy przekazali na rzecz fundacji 50 tysięcy złotych. Aktualnie po niespełna 7 tygodniach trwania zapisów zebrano już ponad 50 000 zł! Biuro zawodów w Gdańsku znajduje się w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym - w okolicy AWFiS-u (wejście od ulicy Jeleniej). W Gdyni biuro zawodów jest zlokalizowane na skraju ulicy Spokojnej. City Trail Trójmiasto. Terminy biegów w sezonie 2019/2020 27 października 2019 (Gdańsk)

24 listopada 2019 (Gdynia)

29 grudnia 2019 (Gdańsk)

9 lutego 2020 (Gdynia)

1 marca 2020 (Gdańsk)

22 marca 2020 (Gdynia)

Rekordy trasy - Gdańsk:

Monika Kujawska (Kujawscy KTB) - 19.05

Łukasz Kujawski (Kujawscy KTB) - 16.28 Rekordy trasy - Gdynia:

Ewelina Paprocka (Kujawscy KTB) - 18.52

Łukasz Kujawski (Kujawscy KTB) - 16.17 Harmonogram każdej z imprez godz. 8.30 - otwarcie biura zawodów

godz. 9.20-10.30 – biegi City Trail Junior

godz. 10.30 – zamknięcie biura zawodów

godz. 11 - start biegu głównego na 5 km