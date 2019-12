City Trail Trójmiasto 2019. Trzeci z sześciu biegów przełajowych cyklu w niedzielę, 29 grudnia w Gdańsku

Po dwóch zawodach liderami City Trail Trójmiasto są Florian Pyszel i Magdalena Dias, ale przed uczestnikami jeszcze cztery biegi i wiele może się zmienić. Zapisy do imprezy trwają na stronie www.citytrail.pl.

Podczas listopadowych zawodów na 5-kilometrowej trasie rywalizowało 462 biegaczy. Najszybszym okazał się Florian Pyszel (jego czas to 16.50). W rywalizacji kobiet najlepszą była Magdalena Dias, z czasem 19.33.

Zdecydowana większość uczestników biegów City Trail to amatorzy i osoby biegające rekreacyjnie, jednak zawody te przyciągają także czołowych polskich biegaczy.

- W ostatnich latach w City Trail nie brakuje zawodników na bardzo wysokim poziomie, co pomaga mi podnosić swój poziom. Aktualnie starty w cyklu są dla mnie kluczowe nie tylko w przygotowaniu do sezonu, ale też w szlifowaniu formy przed docelowymi zawodami. Dzięki temu, że poziom tych biegów jest taki wysoki mogę wykonać trening, jakiego sam nie byłbym w stanie zrobić, mogę też spróbować się z najlepszymi biegaczami w Polsce i zobaczyć, w jakim miejscu jest moja forma – podkreśla Dariusz Boratyński, multimedalista mistrzostw Polski, dwukrotny zwycięzca klasyfikacji generalnej City Trail we Wrocławiu.