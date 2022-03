City Trail Trójmiasto 2022. 318 biegaczy ścigało się na zakończenie cyklu w Gdańsku. Marta Łagownik z rekordem trasy kobiet

City Trail Trójmiasto 2022

W niedzielnym biegu na dystansie 5 km wzięło udział 318 osób. Najszybszą okazała się (po raz pierwszy w edycji) – Marta Łagownik, z czasem 18.31. Jej wynik to rekord trasy kobiet. Drugie miejsce zajęła dzisiaj Magdalena Białek (21.03), a trzecia była Marta Łosin (21.06). W klasyfikacji generalnej triumfatorką jest Monika Dubiella, która tym razem nie startowała.

Wśród mężczyzn jako pierwszy metę w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym w Gdańsku minął Kamil Dementka, z wynikiem 17.07.

- Od początku bieg raczej kontrolowałem. Ciężar prowadzenia przejął Grzegorz Kujawski, dopiero po minięciu trzeciego kilometra zrównaliśmy się i uwierzyłem, że mogę to wygrać. Biegaczem dopiero się staję. Do tej pory trenowałem triathlon, ale myślę, że zrobiłem wszystko, co na tą chwilę mogłem zrobić. Studiuję psychologię, więc pogodzenie treningu triatlonowego w wymiarze 30 godzin w tygodniu z nauką stacjonarną nie jest łatwą sprawą. Na trening biegowy, który zajmie mi 12-14h tygodniowo czas na pewno się znajdę. Na razie nie mam sprecyzowanych planów, trzeba się rozbiegać i myślę, że będę celował głównie w ściganie na 5km na ulicy - mówił na mecie zwycięzca.