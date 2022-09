City Trail Trójmiasto 2022. Cykl zawodów, który ułatwia mobilizację do biegania w okresie, kiedy pogoda nikogo nie rozpieszcza

Biegi przełajowe City Trail Trójmiasto 2022/2023

Dziesiąta edycja ogólnopolskiego cyklu biegów przełajowych City Trail z Nationale-Nederlanden rozgrywana będzie od października 2022 roku. Przez blisko sześć miesięcy odbędzie się łącznie 50 biegów na dystansie 5 km – po 5 w każdej z dziesięciu lokalizacji: Bydgoszczy, Katowicach, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie, Trójmieście, Warszawie i Wrocławiu.

Cykl City Trail odbywa się w formule ogólnopolskiej od 2012 roku. Zasady rozgrywania zawodów i lokalizacje ulegały modyfikacjom, ale niezmiennie biegi są okazją do regularnego sprawdzania formy podczas jesienno-zimowych miesięcy. Zwieńczeniem cyklu będzie pamiątkowy medal, który otrzyma każdy, kto ukończy co najmniej 3 biegi w trakcie sezonu.

- Nie jest wstydem przyznanie się, że jesienna i zimowa aura skutecznie demotywują nas do aktywności fizycznej. Oczywiście w słoneczne dni łatwo jest wyjść na zewnątrz, by pobiegać, ale często dbanie o kondycję utrudnia nam deszcz, szarówka, śnieg i wiatr. I tutaj pojawia się comiesięczny start w City Trail, który jest okazją do sprawdzania formy, ale także do spotkań ze znajomymi, czy przyjaciółmi – podkreśla Piotr Książkiewicz, pomysłodawca i organizator City Trail z Nationale-Nederlanden.