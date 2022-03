City Trail Trójmiasto 2022. W niedzielę, 13 marca w Gdańsku zakończenie cyklu biegów przełajowych w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

Po dwóch weekendach organizatorzy zawodów biegowych przekazali na zbiórkę Polskiej Akcji Humanitarnej już ponad 6 tysięcy złotych.

- Jak wielu Polaków, przeżywamy to, co dzieje się w Ukrainie. Nasza sytuacja po pandemii nie jest najlepsza, ale dzieląc się nigdy nie tracimy, więc chcemy pomóc, na ile możemy. Dlatego tuż po ataku Rosji na Ukrainę zdecydowaliśmy, że wpisowe z biura zawodów biegów, które mamy przed sobą w edycji 2021/2022 trafi do Polskiej Akcji Humanitarnej. Po dwóch weekendach przekazaliśmy już ponad 6000 zł, a przed nami jeszcze trzy marcowe weekendy i sześć wydarzeń - mówi Justyna Grzywaczewska z Fundacji Krok do Natury, która jest organizatorem City Trail.

Cykl City Trail charakteryzuje się cyklicznością. Aby zostać sklasyfikowanym, otrzymać pamiątkowy medal i walczyć o nagrody, należy ukończyć co najmniej trzy biegi. W trójmiejskiej rywalizacji zwyciężczynią klasyfikacji generalnej została Monika Dubiella. Wśród mężczyzn triumf w klasyfikacji generalnej zapewnił sobie Wojciech Serkowski. Oboje wygrali trzy biegi, rozegrane w pierwszej części sezonu. Rejestracja do zawodów odbywa się na stronie www.citytrail.pl, ale będzie możliwa także w dniu biegu – w biurze zawodów, które będzie zlokalizowane w okolicy startu i mety biegu – w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym (skraj ulicy Czyżewskiego w Gdańsku).