CLJ U-18. Lechia Gdańsk odniosła cenne i ważne zwycięstwo nad Cracovią. Dwa gole Cieślickiego i jeden Urbańskiego [zdjęcia]

Pierwsza połowa tego spotkania była wyrównana. Gra przez większość mecz toczyła się w środku pola i oba zespoły przede wszystkim nie chciały popełnić błędu i stracić gola. Cracovia jako pierwsza stworzyła dwie okazje strzeleckie, ale żadnej z nich nie potrafiła wykorzystać. Później to biało-zieloni pokazali się w ofensywie i uczynili to lepiej niż ich rywale. Jakub Cieślicki był tym zawodnikiem, który nękał defensywę "Pasów". Jego pierwszy strzał obronił bramkarz Cracovii, ale druga próba była już skuteczna i to gdańszczanie mieli jedną bramkę przewagi po pierwszej części meczu.

Druga połowa rozpoczęła się idealnie dla biało-zielonych. Na silny strzał zdecydował się Marek Niewiadomski, ale piłka odbiła się od słupka. Do futbolówki dopadł jednak Cieślicki i strzelił drugiego gola w tym spotkaniu. Mecz rozstrzygnięty? Nic bardziej mylnego. Cracovia nie zamierzała się tak łatwo poddać i ruszyła do zdecydowanego ataku. Pierwszą sytuację Eryk Mirus jeszcze wybronił, ale później pokonali go Jakub Góralczyk oraz Jakub Myszor i w ten sposób "Pasy" doprowadziły do wyrównania. Lechię to podrażniło i zwycięskiego gola zdobył strzałem z dystansu 15-letni Kacper Urbański. Młody zawodnik biało-zielonych ma bardzo dobrą jesień, a w zespołach U-18 i U-17 strzelił w sumie 11 goli. Podpisał trzyletni kontrakt z Lechią i był już zapraszany na treningi z pierwszym zespołem przez trenera Piotra Stokowca. Biało-zieloni mogli wygrać jeszcze wyżej, ale Miłosz Dziurzyński przegrał pojedynek sam na sam z bramkarzem Cracovii.