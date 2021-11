Cmentarz dla zwierząt w Szymanowie pod Wrocławiem i inne. Są tu groby zwierząt, anioły, znicze, modlitwy do Boga i żywe kwiaty [ZDJĘCIA] ADA

Cmentarz dla zwierząt w Szymanowie koło Wrocławia i w innych miastach kraju. Dla jednych to po prostu przesada. Dla innych, którzy kochają swoich pupili traktują ich jak członków rodzin, to wspaniała rzecz. Mowa o cmentarzyskach, gdzie po odejściu pupila, można urządzić mu pochówek. Właściciele palą im znicze, przynoszą kwiaty, ulubione zabawki, smakołyki. Niektóre pomniki są imponujące. Zwłaszcza te, na których wygrawerowano modlitwę do Boga, jak ta z prośbą, by po śmierci właściciela, wybiegł mu naprzeciw ukochany pies. ZOBACZCIE.